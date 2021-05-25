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В Петербурге могут построить второй по высоте небоскреб в мире

20:34
  • вторник
  • 25 мая 2021

Займется строительством "Газпром"

Компания "Газпром" выступила с предложением о строительстве в Санкт-Петербурге "Лахта Центра 2", передает РИА "Новости". По планам организации, этот небоскреб должен стать вторым по высоте в мире.
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Инициатива была представлена на заседании специального совета, который отвечает за реализацию соглашения о сотрудничестве между "Газпромом" и Санкт-Петербургом.

Небоскреб строить предлагается "в целях дальнейшего развития общественно-делового района", который создается на побережье Финского залива вокруг "Лахта Центра".

Высота здания составит 703 метра. Небоскреб при этом станет рекордсменом по высоте обзорной площадки - 590 метров.

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