Северо-Крымский канал вновь заполнили водой

Режим жесткой экономии ресурсов в большинстве населенных пунктов на полуострове смягчен

Крым стал ещё на шаг ближе к решению проблемы дефицита воды. Обмелевшие хранилища удалось вновь заполнить. Режим жёсткой экономии ресурсов в большинстве населённых пунктов на полуострове смягчён. Это стало возможным благодаря комплексу мер по масштабному бурению новых артезианских скважин, строительству и реконструкции сетей водоснабжения.

Северо-Крымский канал вновь наполнен водой. Правда, теперь не из Днепра, а из подземных источников. 195 тысяч кубометров в сутки для восточного Крыма. Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский водозаборы работают на полную мощность. И скоро будут введены в эксплуатацию. На очереди - завершение строительства тракта водоподачи.

"Потери воды есть в Северо-Крымском канале, порядка 25-30% - это фильтрация, это испарения. Сейчас мы выполняем строительство второго этапа линейного трубопровода. Потери абсолютно будут исключены, поскольку вода будет подаваться по трубе", - сказал Марк Луньков, подрядчик.

Раньше Днепр обеспечивал 85% потребностей полуострова. Но в 2014 году Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Для решения водной проблемы в России разработали масштабный правительственный план. Запуск скважин – один из первых реализованных проектов, но далеко не единственный.​

Вода с севера полуострова уже поступает в восточные, самые вододефицитные регионы Крыма: Керчь, Феодосию и Судак. После завершения реконструкции водовода, уже через два года, Судак будет получать в два раза больше воды.

25 километров новой нитки трубопровода уже готовы, осталось еще порядка тридцати, в том числе сложные участки. Например, в горной местности и на неустойчивых грунтах, где используют чугунные трубы. Кроме того, строители частично заменят старую изношенную сеть.

"У нас сейчас есть существующий водовод, который идет из Феодосии в Судак, подает воду. Но так как эксплуатация ограничена у него, есть проблемные участки - это 9 километров, которые мы восстановим. Также идет реконструкция насосных станций двух и ремонт резервуаров чистой воды", - заявил Андрей Демьянов, представитель службы заказчика.

Решается не только водная проблема, но и экологическая. В Коктебеле возводят очистные сооружения – фактически создают систему канализации, которую в посёлке ждут почти 40 лет.

Впервые о строительстве очистных сооружений задумались в 80-е годы. Проект попытались реализовать при Украине, но долгострой так и не ввели в эксплуатацию. Есть здесь и несколько частных станций, но они не справляются с нуждами поселка. Новый проект сможет принять все стоки Коктебеля.

24 километра самотечных сетей, 7 сотен колодцев и коллекторы с насосными станциями в районе набережной. Четыре степени очистки. На выходе – пригодная для нужд сельского хозяйства вода.

Все проекты реализуют в рамках федерально целевой программы социально-экономического развития полуострова. Общая стоимость работ - порядка 7 миллиардов рублей. По сути это фундамент - инфраструктура для еще более масштабного проекта - развитие новых туристических кластеров в Коктебеле и Феодосии.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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