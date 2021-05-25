Мишустину показали инновационный станок российского производства

Премьер высоко оценил разработку во время посещения выставки "Металлообработка"

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу подумать над увеличением субсидирования скидок, которые производители станков и инструментальной продукции предоставляют своим клиентам.

Об этом глава правительства заявил сегодня, осматривая выставку "Металлообработка", которая объединяет профессионалов станкоинструментальной отрасли. В нынешнем году в ней участвуют ведущие производители и поставщики металлообрабатывающего оборудования и технологий из 28 стран. Среди участников – бизнесмены из России, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, США. На одном из стендов Михаилу Мишустину продемонстрировали ультраточный электроэрозионный станок российского производства. Премьер высоко оценил разработку, передает "ТВ Центр".

"Мы, Российская Федерация, сегодня абсолютно серьёзно инвестируем в производство продукции микроэлектроники. И как раз в ближайшие полтора-два года, я думаю, мы сможем основные блоки и элементы, связанные с ЧПУ не самыми сложными, уже производить. И нам нужны требования соответствующие отраслей. Мы могли бы сделать соответствующие скидки, то есть предоставить возможности, чтобы на первом этапе эта продукция была подешевле или как минимум сравнима с импортными аналогами и, соответственно, загрузить в производственную цепочку продукции микроэлектроники то, что будет потреблять наша промышленность", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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