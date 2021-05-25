Владимиру Путину передали послание от Си Цзиньпина

Президент провел телефонный разговор с членом политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ян Цзечи, который ранее прибыл в Москву с рабочим визитом.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Акцентирована важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, 20-летие которого отмечается в текущем году", - говорится в сообщении Кремля.

Во время разговора Ян Цзечи передал Владимиру Путину устное послание председателя КНР Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.

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