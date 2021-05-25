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Вашингтон отказался считать Россию причастной к инциденту с Ryanair

20:42
  • вторник
  • 25 мая 2021

В Штатах "не считают, что дело обстоит таким образом"

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга с журналистами спросили, была ли, по мнению Вашингтона, Москва каким-либо образом причастна к принудительной посадке самолета компании Ryanair в Белоруссии.
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"Мы не считаем, что дело обстоит таким образом", - приводит ответ спикера ТАСС.

Также Псаки высказалась относительно запланированной на 16 июня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По ее словам, этот саммит жизненно важен для защиты американских интересов. "Это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с Россией", - добавила Псаки.

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