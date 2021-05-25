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Появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Сапегой

20:46
  • вторник
  • 25 мая 2021

На кадрах девушка признается, что публиковала данные сотрудников МВД в соцсетях

В Сети появилось видео с арестованной в Минске россиянкой Софией Сапегой. На опубликованных в интернете кадрах девушка признается, что она является редактором Telegram-канала, который публикует персональные данные сотрудников МВД Белоруссии.
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Ранее стало известно, что Сапегу арестовали на два месяца. По данным ее отца, россиянка находится в СИЗО КГБ.

Сапега была задержана в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Лайнер следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в Минске после сообщения о минировании. Информация оказалась ложной.

Накануне в Сети было опубликовано видео с Протасевичем. Судя по ролику, он дал признательные показания по уголовному делу.

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