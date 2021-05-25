Роскосмос пригласил главу NASA в Россию

На переговоры о сотрудничестве в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в Twitter, что пригласил в Россию руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Билла Нельсона.

"Новый глава NASA г-н Нельсон - уважаемый и заслуженный человек и специалист. Я буду рад с ним встретиться", - говорится в сообщении.

По словам Рогозина, с Нельсоном он хотел бы открыто обсудить вопросы сотрудничества России и США в космосе.

Прежде Нельсон возглавлял подкомитет Сената по космосу. В 1986 году он совершил космический полет в составе миссии STS-61.

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