Женщина и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье

Авария произошла на Старо-Рязанском шоссе
Как передает во вторник РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Кривцы произошла авария, столкнулись легковой и грузовой автомобили.
"В результате пострадало четыре человека (из них двое детей), из них два человека погибли (женщина, ребенок)", - сообщил собеседник агентства.
В понедельник стало известно о смертельной аварии на 86-м километре автодороги А-107. Столкнулись грузовик MAN и бортовая "Газель". Погибли водитель и двое пассажиров "Газели".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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