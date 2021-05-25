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Женщина и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье

21:26
  • вторник
  • 25 мая 2021

Авария произошла на Старо-Рязанском шоссе

Как передает во вторник РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы, на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Кривцы произошла авария, столкнулись легковой и грузовой автомобили.
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"В результате пострадало четыре человека (из них двое детей), из них два человека погибли (женщина, ребенок)", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник стало известно о смертельной аварии на 86-м километре автодороги А-107. Столкнулись грузовик MAN и бортовая "Газель". Погибли водитель и двое пассажиров "Газели".

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