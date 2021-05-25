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Летчик-космонавт Роман Романенко рассказал, что даст эксперимент с почвой в открытом космосе

21:24
  • вторник
  • 25 мая 2021

Эксперимент запланирован на осень этого года

Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко дал оценку предстоящему эксперименту российских космонавтов по размещению разных видов почвы за пределами атмосферы Земли.

"Предстоящий эксперимент с почвой, содержащей живые микроорганизмы, поможет понять, способен ли выжить микробный комплекс в открытом космосе и почему. Исследования займут от года до четырёх лет, и их результаты ещё на шаг приблизят нас к познанию тайн Вселенной", - заявил Романенко.

Он добавил, что за каждой такой экспедицией ученых стоят годы усердной работы. Романенко сам провел в космосе 90 экспериментов, и все они требовали сложной предварительной подготовки.

Эксперимент в рамках изучения влияния открытого космоса на земную почву, содержащую микроорганизмы, запланирован на осень этого года. Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров закрепят снаружи борта МКС контейнеры с опытными образцами четырёх видов почвы: пустынной, серой лесной, мерзлотной и чернозёма.

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Роман Романенко
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