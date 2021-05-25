Белоруссия закрывает посольство в Канаде

Состоящих там на учете граждан переведут в Нью-Йорк

Как сообщается на сайте белорусского посольства в Канаде, оно закроется с 1 сентября. Соответствующее решение принял совет министров республики.

Состоящих на постоянном консульском учете в этом диппредставительстве белорусских граждан переведут в посольство в Нью-Йорке.

С 1 июня посольство прекратит оформлять связанные с гражданством и ПМЖ документы, после 10 июля - перестанет выдавать паспорта, оформлять свидетельства, оформлять въездные визы.

До 4 июня там приоритетно будут принимать граждан для выдачи и обмена паспортов.

Ранее власти Белоруссии приняли решение о том, что малоэффективные посольства будут закрывать, а в других точках открывать новые.

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