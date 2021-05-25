Беспилотник ВВС США провел разведку у западных границ России

Он вылетел с авиабазы Сигонелла

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов, вблизи границ России в регионе Балтики совершил многочасовой полет стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.

Вылетел дрон с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Перед подходом к российским рубежам он пролетел через воздушное пространство Германии и Франции.

Беспилотник вел разведку вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Далее он курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.

Ранее два американских самолета один за другим провели полеты вдоль морских границ Крыма.

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