Беспилотник ВВС США провел разведку у западных границ России

Он вылетел с авиабазы Сигонелла
Как передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов, вблизи границ России в регионе Балтики совершил многочасовой полет стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk.
Вылетел дрон с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Перед подходом к российским рубежам он пролетел через воздушное пространство Германии и Франции.
Беспилотник вел разведку вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Далее он курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе.
Ранее два американских самолета один за другим провели полеты вдоль морских границ Крыма.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram