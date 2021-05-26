Актер-трансгендер Эллиот Пейдж впервые показал новое тело

Публика в восторге

Еще одна сенсация со сменой пола. Актриса Эллен Пейдж, известная по фильмам "Джуно", "Начало" и роли в сериале "Академия Амбрелла", еще в 2014-м объявила о нетрадиционной ориентации. В прошлом году и этого показалось мало, последовала смена пола. Эллен стала Эллиотом. Пришлось удалить все лишнее. И вот новый герой появился в "Инстаграм" топлесс, благо пол позволяет. С подписью "Первые плавки после смены пола". Восторгам публики предела не было.

А вот со спортом нужно поаккуратнее. Конечно, гендерное равноправие - штука отличная. Но так уж повелось, что соревнуются либо женщины с женщинами, либо мужчины с мужчинами. И тут на первый план вышли трансгендеры. Если говорить толерантным слогом, трансгендер - это тот, чье ощущение себя не совпадает с определенным природой полом. То есть ты можешь родиться Васей, а ощущаешь себя Валей. За кордоном и операции проводить не обязательно, так и запишут в документах, кем себя ощущаешь. А вот под спортивные соревнования была заложена бомба, когда трансгендерам разрешили вступать в борьбу на равных с тем полом, к которому они себя причисляют.

Джо Байден еще в январе подписал постановление о борьбе с дискриминацией. Которое не позволяет сказать "нет" трансгендерам. Даже если здоровенный мужик выходит на одну беговую дорожку с хрупкими девушками. Ну чувствует он себя женщиной. Кто ему запретит?

А что? Молот метнул дальше всех. На стометровке всех обошел. Штангу выжал весом в два центнера. При этом в душе остался прекрасной дамой.

По толерантным Соединенным Штатам уже прокатилась волна скандалов. Еще в прошлом году легкоатлетки из штата Коннектикут подали иск в суд, потребовав запретить трансгендерам принимать участие в женских соревнованиях. Даже звезда большого тенниса Мартина Навратилова, известная своими успехами в борьбе за права ЛГБТ-сообщества, выступила против состязаний на равных между трансгендерами и женщинами.

Конечно, иная и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Да так, что никакой трансгендер не угонится. Но олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее!" звучит весьма иронично в свете допуска перековавшихся мужчин в женский спорт.

Есть еще и такая категория: атлеты с отклонением в половом развитии. На полном серьезе. Нет. Речь не о тех, у кого что-то не так выросло, или врачи отрезали что-то лишнее. Видимо, какая особая категория.

Так что торжество всеобщего равноправия – это прекрасно. Но когда речь заходит спортивной борьбе, где разница в силах между полами очевидна, самих спортсменов посещают совершенно очевидные, хоть и не толерантные мысли.

Поэтому присматривайтесь к соперникам на игровом поле и беговой дорожке. Может оказаться, что в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram