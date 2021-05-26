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"Серое пятно": как Европа будет изолировать Белоруссию

08:58
  • среда
  • 26 мая 2021

Об этом порассуждал Николай Топорнин

Что на самом деле означает заявление Евросоюза о заморозке трех миллиардов евро инвестиционной помощи Белоруссии? Насколько ощутимы для республики новые ограничения - в частности, воздушная блокада? И какой цели пытаются добиться западные политики в отношении Минска?
Запад объявил Белоруссии авиаблокаду. Главное

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Нынешняя политика Евросоюза говорит о том, что они будут пытаться создать "серое пятно", изолировать Белоруссию от любых приносящих прибыль контактов с европейскими производителями. Произошел инцидент с самолетом, который приводит к тому, что фактически воздушное пространство Белоруссии будет закрыто для европейских авиаперелетов", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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