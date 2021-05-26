"Серое пятно": как Европа будет изолировать Белоруссию

Об этом порассуждал Николай Топорнин

Что на самом деле означает заявление Евросоюза о заморозке трех миллиардов евро инвестиционной помощи Белоруссии? Насколько ощутимы для республики новые ограничения - в частности, воздушная блокада? И какой цели пытаются добиться западные политики в отношении Минска?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

"Нынешняя политика Евросоюза говорит о том, что они будут пытаться создать "серое пятно", изолировать Белоруссию от любых приносящих прибыль контактов с европейскими производителями. Произошел инцидент с самолетом, который приводит к тому, что фактически воздушное пространство Белоруссии будет закрыто для европейских авиаперелетов", - отметил он.

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