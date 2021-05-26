Ливни размыли автотрассу в Дагестане (видео)

Дожди в республике не прекращаются уже несколько дней

В Дагестане ливни с градом спровоцировали сход селей в одном из горных сел. Грязевые потоки хлынули по улицам, смывая все на своем пути, передает "ТВ Центр".

Затоплены несколько домов, серьезно пострадала автомобильная дорога Буйнакск - Гимры, там размыло участок на 48-м километре. Движение по трассе закрыто, объезд организован по Ашильтинскому перевалу. Сегодня приступят к ремонту дорожного полотна.

Дождь в республике не прекращается уже несколько дней.

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