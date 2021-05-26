Три человека погибли при столкновении японского и российского судов

Причиной столкновения судов мог стать туман

В Охотском море столкнулись японское и российское рыболовецкие суда. Инцидент произошёл в 23 километрах от побережья острова Хоккайдо, передает "ТВ Центр".

Японская лодка перевернулась. Находившиеся на ней пять человек были спасены экипажем "Амура". Трое из них после полученных травм скончались. Еще двое сейчас доставлены на берег. Их жизни ничто не угрожает.

По данным генконсульства России, среди наших моряков пострадавших нет. Причиной аварии мог стать сильный туман. Другие обстоятельства выясняются.

Траулер "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании.

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