Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы в Черном море

Учения прошли успешно

В Черном море свою выучку показал экипаж фрегата "Адмирал Григорович". Моряки обнаружили воздушные цели условного противника и успешно поразили их на безопасной от корабля дистанции, применив зенитно-ракетный комплекс "Шмель", сообщает "ТВ Центр".

Учебный бой, в котором совместно с "Адмиралом Григоровичем" приняли участие береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Утес", фиксировали беспилотники. Тренировка проходила в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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