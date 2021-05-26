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Фрегат "Адмирал Григорович" провел стрельбы в Черном море

08:45
  • среда
  • 26 мая 2021

Учения прошли успешно

В Черном море свою выучку показал экипаж фрегата "Адмирал Григорович". Моряки обнаружили воздушные цели условного противника и успешно поразили их на безопасной от корабля дистанции, применив зенитно-ракетный комплекс "Шмель", сообщает "ТВ Центр".

Учебный бой, в котором совместно с "Адмиралом Григоровичем" приняли участие береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Утес", фиксировали беспилотники. Тренировка проходила в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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