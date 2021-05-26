Российские Ту-22М3 выполнили учебные полеты над Средиземным морем

После выполнения всех учебных задач дальние бомбардировщики вернутся в Россию
Российские дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые накануне впервые прибыли в наш пункт базирования Хмеймим, провели учебные полеты над акваторией Средиземного моря. Как отметили в Минобороны, после выполнения задач в новых условиях экипажи вернутся в Россию на аэродромы постоянного базирования.
Подробнее – в репортаже Павла ПрокопенкоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram