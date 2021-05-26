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На акции памяти Джорджа Флойда в США началась стрельба

09:06
  • среда
  • 26 мая 2021

Перестрелка попала на видео

По США прокатилась волна митингов и шествий в память о Джордже Флойде. Он был убит год назад. В Миннеаполисе неподалеку от места гибели афроамериканца неизвестный открыл стрельбу, сообщает "ТВ Центр".
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Выстрелы и паника хорошо видны на кадрах. В это время журналисты ряда телеканалов вели прямые репортажи. Пострадал по меньшей мере один человек. Он доставлен в больницу. Полиция сейчас ищет злоумышленника.

В основном, акции носили мирный характер. Митинг в память о Флойде прошёл и в Нью-Йорке. Около 200 участников акции заняли проезжую часть, перекрыв движение в центре города. В годовщину смерти афроамериканца с его родственниками встретился президент США Джо Байден.

Напомним, присяжные в апреле признали виновным в убийстве Флойда экс-полицейского Дерека Шовина. Именно он применил удушающий прием, который и привел к гибели задержанного. Тогда по стране прошли массовые протесты. А для восстановления порядка привлекалась Нацгвардия.

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