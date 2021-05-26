Луна максимально приблизилась к Земле

Жители Дальнего Востока смогут увидеть и полное лунное затмение

Сегодня можно наблюдать сразу несколько астрономических явлений. И все они связаны с естественным спутником Земли. Одно из них - Суперлуние - уже произошло. Этой ночью Луна приблизилась к нашей планете на минимальное расстояние - всего 362 тысячи километров.

Через несколько часов небесное тело окрасится в багровые тона, после чего произойдет полное лунное затмение. Правда эти зрелища - исключительно для жителей нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока. В Европейской части страны увидят только огромную Суперлуну.

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