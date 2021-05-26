Байден "разрешил" достроить "Северный поток - 2"

Новые санкции контрпродуктивны

Отношения Соединенных Штатов с Европой могут серьезно пострадать, если Вашингтон начнет вводить новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2". Газопровод почти полностью достроен, отметил президент США Джо Байден.

"Он был почти достроен к тому времени, когда я вступил в должность. Я думаю, что введение санкций сейчас было бы контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европой", - заявил Байден журналистам. Американский лидер, тем не менее, напомнил, что он с самого начала выступал против "Северного потока - 2".

19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG - и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. В госдепе заявили, что это решение отвечает национальным интересам США. Однако уже 21 мая США внесли в санкционные списки 13 судов и три российские организации, принимающие участие в строительстве "Северного потока - 2", напоминает ТАСС.

Газопровод в настоящее время достроен на 95%. Работы на проекте возобновлены с декабря 2020 года.

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