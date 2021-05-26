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Врач рассказал о недостатках врожденного иммунитета к COVID-19

08:36
  • среда
  • 26 мая 2021

Природная защита не способна полностью уберечь от вируса

В случае наличия у человека врожденного иммунитета к коронавирусной инфекции существует вероятность, что природная защита есть лишь от одного штамма COVID-19, а от других – нет, заявил инфекционист Николай Малышев.
Инфекционист рассказал, кто может повторно заразиться коронавирусом

"Врожденный иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это всё возможно, теоретически все возможно", - передает РИА Новости слова специалиста.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в России не было зафиксировано случаев повторного заражения коронавирусом одного и того же штамма.

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