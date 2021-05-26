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Раскрыта опасность оконных штор и занавесок

09:39
  • среда
  • 26 мая 2021

Текстиль может оказаться токсичным

Некоторые шторы в летнюю жару могут выделять токсичные вещества, предупредил доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын. Он объяснил, как решить эту проблему, не отказываясь от привычного предмета декора.

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Рукавицын рассказал, что шторы блэкаут и занавески из полиэстера при сильном нагревании наполняют помещение токсичными веществами.

"Например, при изготовлении некоторых штор блэкаут их поверхность, ту, что должна быть повернута к окну, покрывают пластиком ПВХ. Сильно нагреваясь, он может выделять ряд соединений типа винилхлорида и формальдегида, которые могут распространяться в воздухе внутри квартиры. То же самое относится к шторам из полиэстера. Они тоже при нагреве выделяют формальдегид", - заявил эколог.

По его словам, решить проблему просто – достаточно днем, особенно с 11 до 12 часов, открывать шторы, чтобы ткань не перегревалась. Также можно повесить на окна рулонные шторы, которые при необходимости легко свернуть и спрятать от солнца, передает Радио Sputnik.

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