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Чешское посольство в Москве уволило более 70 россиян

09:00
  • среда
  • 26 мая 2021

В дипмиссии осталось 20 сотрудников

Российский персонал посольства Чехии в России уволен. Под сокращение попал 71 местный работник. До конца мая это число возрастет.
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"Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре. До конца мая будут уволены еще восемь местных работников. Таким образом, общее число уволенных составит 79 человек", — сообщила представитель МИД республики Эва Давидова.

Прага в апреле обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах во Врбетице в 2014 году, после чего выслала из страны 18 сотрудников посольства России. В Кремле Чехии в адрес России назвали бездоказательными и подчеркнули, что действия Праги нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран. Москва в ответ объявила персона нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, передает РИА Новости.

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