Виктория Дайнеко обратилась к психотерапевту из-за бывшего мужа

Даже после развода ссоры продолжаются
Певица Виктория Дайнеко рассказала, что из-за регулярных ссор с бывшим мужем ей пришлось обратиться к психотерапевту. Исполнительница была замужем за барабанщиком группы Drum Cast Дмитрием Клейманом.
Артистка призналась, что они с экс-супругом так и не смогли найти общий язык. По словам Дайнеко, она хотела бы остаться с бывшим мужем в дружеских отношениях, но пока это невозможно, передает "Русское Радио".
"Почему мы не найдем общий язык? Не знаю. Я даже задала этот вопрос психотерапевту. Говорю: "Да, что такое! У нас никак не получается", - заявила певица.
Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман были в браке с 2015 по 2017 год. У пары есть общая дочь Лидия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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