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Виктория Дайнеко обратилась к психотерапевту из-за бывшего мужа

09:41
  • среда
  • 26 мая 2021

Даже после развода ссоры продолжаются

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что из-за регулярных ссор с бывшим мужем ей пришлось обратиться к психотерапевту. Исполнительница была замужем за барабанщиком группы Drum Cast Дмитрием Клейманом.

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Артистка призналась, что они с экс-супругом так и не смогли найти общий язык. По словам Дайнеко, она хотела бы остаться с бывшим мужем в дружеских отношениях, но пока это невозможно, передает "Русское Радио".

"Почему мы не найдем общий язык? Не знаю. Я даже задала этот вопрос психотерапевту. Говорю: "Да, что такое! У нас никак не получается", - заявила певица.

Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман были в браке с 2015 по 2017 год. У пары есть общая дочь Лидия.

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