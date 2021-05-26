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Сергунина: В Москве открылся прием заявок на участие в акселераторе креативных индустрий

09:19
  • среда
  • 26 мая 2021

Программа рассчитана на 10 недель

Прием заявок на участие в акселерационной программе для представителей креативных индустрий открылся в Москве с 26 мая.

"Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках акселератора будут запущены шесть треков: "Исполнительское искусство", "Мода и дизайн", "Рекламные технологии", Издательское дело/новые медиа", "Архитектура" и "Искусство и музыка".

Акселератор включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Обучение будет проходить в онлайн-формате. Участие могут принять юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Акселерационная часть пройдет с 24 июня по 31 августа, а сама же программа рассчитана на 10 недель.

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