Сергунина: В Москве открылся прием заявок на участие в акселераторе креативных индустрий

Программа рассчитана на 10 недель

Прием заявок на участие в акселерационной программе для представителей креативных индустрий открылся в Москве с 26 мая.

"Основная программа акселератора креативных индустрий продлится 10 недель. Подготовку смогут пройти 90 команд", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках акселератора будут запущены шесть треков: "Исполнительское искусство", "Мода и дизайн", "Рекламные технологии", Издательское дело/новые медиа", "Архитектура" и "Искусство и музыка".

Акселератор включает в себя три программы: обучающую, акселерационную и постакселерационную. Обучение будет проходить в онлайн-формате. Участие могут принять юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Акселерационная часть пройдет с 24 июня по 31 августа, а сама же программа рассчитана на 10 недель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram