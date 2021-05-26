Мишустин выделил 1 миллиард рублей на туристические территориальные проекты

Первый этап разработки затронет три региона

Более миллиарда рублей направляет правительство на разработку федеральных туристических схем территориально-пространственного планирования. Первый этап проекта затронет Крым, Дальний Восток и Золотое кольцо. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Более 1 миллиарда рублей будет проинвестировано в создание детальных планов развития территорий с высоким туристическим потенциалом. На первом этапе будут спланированы три территории - это полуостров Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и регионы, входящие в Золотое кольцо России", - сообщила пресс-служба кабмина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на основе этих планов будет выстроено взаимодействие региональных и федеральных властей для развития туристического потенциала. Проекты должны содержать оценку ресурсов и потенциала региона, предложения по зонированию территории, расширению гостиничных мощностей. Кроме того, будут разработаны концепции транспортного и инженерного обеспечения, передает ТАСС.

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