Появились подробности столкновения российского и японского судов

Сейчас наше судно находится в порту на острове Хоккайдо

Сообщение о столкновении российского и японского рыболовных судов пришло в среду с Дальнего Востока. Инцидент произошёл в Охотском море, в условиях сильного тумана. Оказавшихся в воде японских моряков спас российский экипаж. Однако трое из них позже скончались.

В Москве была полночь, а на Дальнем Востоке уже шесть утра, когда российское и японское суда не смогли разминуться в Охотском море. Как говорят в нашей дипмиссии, причиной стал сильный туман. Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения, в 23-х километрах от острова Хоккайдо. Японские рыбаки зашли далеко от берега и слишком поздно заметили опасность.

Маломерное промысловое судно не было видно и с борта огромного по сравнению с ним российского торгового "Амура". От удара траулер перевернулся, российский экипаж незамедлительно провёл спасательную операцию. Все японские рыбаки – пять человек – были подняты из воды на палубу. Но, вероятно, из-за переохлаждения трое из них были уже без сознания и скончались до прибытия медиков. В российском консульстве выразили соболезнования.

Среди российского экипажа пострадавших нет. В настоящее время "Амур" прибыл своим ходом в порт Момбэцу, где будет находиться до окончания расследования. Из Токио уже прозвучали заявления о том, что инцидент произошёл якобы в японских территориальных водах. Иную версию причин ЧП озвучили эксперты на Сахалине: японский траулер в условиях тумана стоял на месте без опознавательных сигналов.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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