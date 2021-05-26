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Торнадо, град и сход селя: погода испытывает россиян на прочность

11:42
  • среда
  • 26 мая 2021

Последствия стихии устраняют

От небывалого буйства стихии пострадал Ставропольский край - несколько человек получили травмы, не говоря уже о поврежденных автомобилях и затопленных домах. А в Дагестане размыло трассу регионального значения.

Обрушившиеся на Дагестан сильные ливни спровоцировали сход селя сразу в нескольких горных районах. Мощные грязевые потоки на своем пути не щадили ни людей, ни животных. Десятки домов местных жителей затоплены грязной водой. Спасатели уже приступили к аварийно-восстановительным работам.

А жителям Ставрополья накануне пришлось спасаться от сильнейшего града. Пытаясь защитить от стихии свои посевы и автотранспорт, несколько человек получили ушибы. В самой столице региона затопило улицы и дворы, подвалы и первые этажи домов. Пользователи соцсетей утверждают, что прямо на улицах теперь можно рыбачить.

А вот жители села Татарка, что на южных склонах Ставропольской возвышенности, поделились кадрами торнадо. Редкое для этих мест природное явление предшествовало сильной грозе. По данным регионального МЧС, непогода в крае задержится ещё на несколько дней.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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