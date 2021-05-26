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Байден меняет риторику перед встречей с Путиным

11:54
  • среда
  • 26 мая 2021

Встреча лидеров запланирована на 16 июня

Соединённые Штаты смирились со строительством российского газопровода "Северный поток - 2" и не намерены дальше давить на Германию. Об этом заявил президент Байден в своём интервью журналистам. В центре внимания американских СМИ - его предстоящая встреча с Владимиром Путиным.
Байден "разрешил" достроить "Северный поток - 2"

Политические интриги вокруг газопровода "Северный поток-2", которые всё это время так старательно плели за океаном, кажется, завели Вашингтон в тупик. Очередного пакета санкций в отношении строительства российско-немецкого проекта ждать не стоит. Все запреты бессмысленны. Об этом журналистам поведал сам президент США.

"Во-первых, потому что он уже почти достроен. Да и я не особо могу решать за Германию: что им делать, а что нет. Я изначально был против "Северного потока-2", но к тому времени, как я вступил в должность, его уже почти достроили. Поэтому дальнейшее введение санкций будет контрпродуктивным с точки зрения наших отношений с Европейским регионом", - заявил Байден.

О том, что проект "Северный поток - 2" - нужный и перспективный, в Европе, в отличие от Штатов, понимали ещё на начальном этапе строительства. Старый Свет сейчас нацелен на поиск альтернативы традиционным энергоносителям. Ставку делают на водородное топливо. К 2030 по планам именно этот ресурс должен стать интегральной частью энергетики Евросоюза. Его хотят использовать в самых разных секторах промышленности. И многие эксперты, которые оценивали "Северный поток-2", сходятся в одном - трубопровод можно использовать не только с целью транспортировки газа, но и экологически чистого водорода. Ещё один балл в копилку достижения климатических целей.

Немецкие политики, в частности, канцлер Ангела Меркель, неоднократно заявляли: Берлин делает большую ставку на проект и отказываться от него по указанию своих заокеанских партнёров никто не собирается. Вторит ей и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. "Северный поток-2" считают слишком важным мостом между Россией и Европой. Разрушить его сейчас - значит откатиться в шлифовке международных отношений на годы назад. И вот, наконец, это признали и за океаном. Не исключено, что к этому подтолкнула предстоящая встреча лидеров России и США. Она состоится в Женеве. Повестка пока не скорректирована, но примерный список тем понятен.

Что касается ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске, то в отношении Москвы Белый дом риторику смягчил. Если ещё в понедельник в адрес России звучали практически обвинения, то теперь Джен Псаки пошла на попятную, заявив, что оснований считать Кремль причастным к инциденту нет. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 16 июня.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Строительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода "Северный поток-2"
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