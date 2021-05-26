Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Дарины Тюшевой

Девочке требуется срочная помощь

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение Тюшевой Дарины из Санкт-Петербурга. Ее историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать миллион 748 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде. Но нужно еще почти два с половиной миллиона. Девочке всего год, но она отважно борется с опасным заболеванием - нейробластомой забрюшинного пространства, которая успела дать метастазы. Позади удаление опухоли, курс химиотерапии и трансплантация костного мозга. На очереди - иммунотерапия, пройти ее нужно как можно скорее, но препарат стоит более четырех миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Дарине все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дарины Тюшевой, программа 1217

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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