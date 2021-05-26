Легендарный Арсенальный зал Гатчинского дворца открыли после реставрации

Поиском экспонатов занимались несколько поколений сотрудников музея

В Гатчине после многолетней реставрации открыли для посетителей легендарный Арсенальный зал императорского дворца. Первозданную атмосферу любимой гостиной семьи Романовых специалисты воссоздавали больше 10 лет. Многие предметы искусства и быта были утрачены во время Великой Отечественной войны.

Как звучит старинный инструмент фисгармония, посетителям этого зала будут демонстрировать в исключительных случаях. Все-таки музыкальному инструменту более 100 лет, и это не пианино, а целая клавишно-пневматическая система.

Этот зал в музее называют "сердцем дворца". Семейная гостиная, в которой Романовы любили собираться все вместе. Вся мебель размещена в точности так, как на последних архивных фотографиях. Швейные столики для дам, подвесные качели-лодочка - для детей. Бильярдный стол - для мужчин.

Одним из любимейших развлечений императорской семьи всех поколений, начиная с Николая I, были карточные игры. Во всех помещениях любого дворца, где Романовы собирались вместе, обязательно устанавливали ломберный столик, за которым собирались августейшие родственники.

Арсенальный зал Большого Гатчинского дворца приводили в первозданный вид больше десяти последних лет. Во время войны здесь хозяйничали оккупанты, на первом этаже устроили гараж. Почти вся историческая коллекция мебели, картин, предметов интерьера погибла. То немногое, что успели эвакуировать, после Победы не вернулось на свои места. Этот дворец в Гатчине - одна из самых роскошных императорских резиденций до революции, решили не восстанавливать как музей, приспособили под училище, потом под НИИ. Спасенные экспонаты из этих стен по приказу советского министерства культуры разъехались по другим музеям. А когда в 1970-х дворцу вернули музейный статус - несколько поколений его сотрудников всю свою жизнь посвятили возвращению утраченных ценностей.

"Поскольку мы стремимся к мемориальности, то, конечно, мы хотели бы иметь как можно больше подлинных экспонатов. Но, к сожалению, подлинных экспонатов сохранилось не так много в этом дворце, много погибло во время войны. Большая часть коллекции находится в Павловске, мы все время ведём сними переговоры о передаче каких-то предметов", - рассказал директор музея-заповедника "Гатчина" Василий Панкратов.

Именно так удалось вернуть головы Лося и Зубра, другие охотничьи трофеи русских императоров. Арсенальный зал потому так и назван - здесь говорили об оружии, обсуждали приключения на охоте. Знаменитый Лисинский медведь, переданный музею из Царского села, создан именно для этого зала, в память об одной истории с Александром II.

"Считается, что в поместье Лисино, это недалеко от Петербурга, на императора Александра II напал медведь. И он метким выстрелом убил этого медведя", - рассказала Александра Форопонова.

Конечно, не все из представленных экспонатов подлинные - это уже и невозможно, говорят в музее. Большая часть коллекции - точно подобранные исторические предметы того времени. Их разыскивают по всему миру на аукционах. Например, английские напольные часы работы Эрли Нортона. Их приобрели поистине в плачевном состоянии и отреставрировали в собственной мастерской. Часовой механизм разобрали до винтика и отмыли в шампуне по специальному рецепту: дистиллированная вода, щавелевая кислота, нашатырный спирт и зеленое мыло.

Теперь воссозданные часы стоят в том самом углу, где и стояли когда-то похожие английские часы, заказанные для Арсенального зала Екатериной II. И встречают посетителей тем же самым боем, который собирал здесь к обеду или к ужину русскую императорскую семью.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Ленинградская область.

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