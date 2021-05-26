Как разные штаммы коронавируса влияют на продолжительность болезни

За время существования вирус успел мутировать

Продолжительность болезни не зависит от того или иного штамма коронавируса, заявил инфекционист Николай Малышев. По его словам, болезнь длится примерно одинаково вне зависимости от разновидности COVID-19.

"Примерно одинаково. Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов", - передает РИА Новости слова врача.

Ранее Малышев отметил вероятность того, что врожденный иммунитет может защищать лишь от одного штамма коронавируса, а не от всех сразу.

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