ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как разные штаммы коронавируса влияют на продолжительность болезни

09:46
  • среда
  • 26 мая 2021

За время существования вирус успел мутировать

Продолжительность болезни не зависит от того или иного штамма коронавируса, заявил инфекционист Николай Малышев. По его словам, болезнь длится примерно одинаково вне зависимости от разновидности COVID-19.
Врач рассказал о недостатках врожденного иммунитета к COVID-19

"Примерно одинаково. Эпидемиология примерно одинаковая у всех штаммов", - передает РИА Новости слова врача.

Ранее Малышев отметил вероятность того, что врожденный иммунитет может защищать лишь от одного штамма коронавируса, а не от всех сразу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.