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Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с москвичами

09:44
  • среда
  • 26 мая 2021

Мэр напомнил, что 10 лет назад выставку хотели ликвидировать

Сергей Собянин обсудил возрождение ВДНХ с жителями северо-востока столицы и рассказал о планах развития территории выставочного комплекса. По его словам, в этом году на  ВДНХ появится порядка 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита.

"А ведь еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории. Слава богу, удалось этого не допустить", - говорится в сообщении на сайте мэра.

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