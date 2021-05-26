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Россияне признались, почему открывают письма от мошенников

10:26
  • среда
  • 26 мая 2021

Жертвами мошенников движут страх, любопытство и жажда денег

Чаще всего россияне открывают электронные письма от злоумышленников из любопытства, желания быстро улучшить материальное положение или из-за обещаний бесплатно получить те или иные блага и удовольствия, показал опрос.
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При этом самым популярным мотивом стало именно желание разбогатеть. "Ссылки в письмах с таким посылом открывают 45% потенциальных жертв. Следующим в рейтинге идет любопытство, оно заставляет 39% получателей кликнуть по вредоносной ссылке", - говорится в результатах исследования.

38% россиян верят в "срочность" сообщений, а 35% не могут оставить непрочитанным письмо с пугающим содержанием – к примеру, злоумышленники могут пригрозить распространением персональных данных жертвы, передает РИА Новости.

Отмечается, что в большинстве случаев мошенники предпочитают объединять все самые эффективные методы в одном послании.

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