Ирину Шейк и Канье Уэста заподозрили в романе

Источники утверждают, что между ними пробежала искра

В СМИ появилась информация о том, что между моделью Ириной Шейк и рэпером Канье Уэстом может быть нечто большее, чем просто дружба.

"У них определенно возник интерес друг к другу", - передает The Sun слова источника, пожелавшего остаться анонимным.

Уэст и Шейк давно дружат. Предположения, что между ними могли возникнуть романтические чувства, появились после того, как рэперу и модели довелось вместе поработать над несколькими проектами. При этом инсайдеры отмечают, что влюбленные намеренно скрывают отношения, потому что устали от постоянного обсуждения своей личной жизни.

Ранее Ирина Шейк была в отношениях с актером Брэдли Купером, у пары родилась дочь Лея. Канье Уэст состоял в браке с моделью Ким Кардашьян, у них четверо детей. Недавно супруги заявили о разводе.

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