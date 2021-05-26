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Задержанной в Минске россиянке грозит 12 лет заключения

10:08
  • среда
  • 26 мая 2021

Девушка ожидает встречи с адвокатом

Обвинение, которое намерены предъявить белорусские власти задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, предусматривает в качестве наказания до 12 лет лишения свободы. Девушка ожидает встречи со своим адвокатом.
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"Речь идет о том, что она задержана в рамках ч.3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси", - приводит РИА Новости слова источника в силовых структурах.

София Сапега 23 мая летела из Афин в Вильнюс вместе с Романом Протасевичем.  Основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, был объявлен Минском в розыск по нескольким уголовным делам. Самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, Протасевич был задержан при проверке документов.

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