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"Сможет заработать на хлеб": Эвелина Бледанс задумалась о будущем сына

10:43
  • среда
  • 26 мая 2021

Актриса готовит мальчика ко взрослой жизни

Актриса Эвелина Бледанс старается всячески развивать младшего сына Семена, страдающего синдромом Дауна. Звезда переживает за будущее своего ребенка и надеется дать мальчику достойную профессию.

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9-летний Семен недавно стал заниматься в студии актерского мастерства, а уже спустя несколько недель сыграл в своем первом спектакле. Педагоги, как и сама Бледанс, заметили в мальчике творческую жилку и теперь стараются развивать его в этом направлении.

"Только что мы вышли с урока музыки — Сема потихонечку поет, осваивает инструмент. В конце месяца он выходит в роли Шерхана в детском мюзикле "Маугли", активно репетирует. Конечно, я абсолютно уверена, что сын будет артистом. И учительница наша говорит, что у нее нет второго ребенка с синдромом, у которого такой слух, чувство ритма. Думаю, из него выйдет толк", - уверена актриса.

Помимо творчества, Семен развивается и физически – он занимается плаванием и ходит на массаж, передает "СтарХит".

"Сегодня вечером на дом приедет массажист — и у меня есть небольшая цель — чтобы Сема потихоньку обучался ручному массажу. Артисты артистами, но должно быть какое-то ремесло и в руках. Это то, чем сын всегда сможет в будущем заработать себе на хлеб. Хоть нам всего 9 лет, но потихонечку мы стараемся готовиться к взрослой жизни. Чтобы не остаться у разбитого корыта", - заявила Бледанс.

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