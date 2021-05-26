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Три десятка круглосуточных прививочных пунктов открылись в Подмосковье

10:35
  • среда
  • 26 мая 2021

Пройти вакцинацию можно без записи

Жители Подмосковья могут получить прививку от коронавируса без предварительной записи в любое время дня и ночи. На территории Московской области открылись тридцать пунктов вакцинации, которые будут работать в круглосуточном режиме.
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"Мы понимаем, что график работы у людей разный. Кому-то удобно прийти в поликлиники или торговый центр и сделать прививку там, но есть также жители, кто не может найти время на вакцинацию в течение дня", - приводит слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой пресс-служба правительства региона.

Перечень круглосуточных пунктов вакцинации и их адреса опубликованы на сайте по профилактике коронавируса в Подмосковье. Желающим сделать прививку от COVID-19 необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Перед вакцинацией пациента осмотрит врач.

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