Коронавирусом в России заболели еще 8373 человека

Вылечились 9135 человек

В России за минувшие сутки выявили 8373 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2416. В Подмосковье за сутки заболели 744 человека.

Выздоровели за сутки 9135 человек. Скончались 406 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5026168 человек. Вылечились 4642090, умерли 119600 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 136,4 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 515367 человек.

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