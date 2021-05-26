В Бразилии выявили новый опасный штамм коронавируса

Разновидность инфекции может быть очень заразной

Прививочные пункты открывают по всей стране, в регионы отправляют дополнительные партии вакцин. А в Бразилии ситуация стремительно ухудшается. Там обнаружили новую мутацию вируса.

Мобильный пункт вакцинации открылся возле торгового центра в Кыштыме Челябинской области. У машины скорой помощи выстроилась очередь, чтобы сделать прививку.

В Саратовской области за сутки коронавирус обнаружен у 115 человек. Заболеваемость постепенно снижается. Но ковидные отделения по-прежнему загружены. После нескольких недель, проведенных в палате интенсивной терапии, пациенты рассказывают, о чем жалеют больше всего: "Пострадала я, пострадал мой ребенок, семья и все, с кем я контактировала, все попали в больницу. Если бы была прививка, я думаю, такого бы не получилось".

Несмотря на масштабную кампанию по вакцинации, в Бразилии уже месяц растет заболеваемость. Больше 70 тысяч новых случаев в сутки. Предсказать дальнейшее развитие пандемии в стране становится все сложнее. Специалисты университета Сан-Паулу обнаружили новую разновидность коронавируса. Штамм может быть очень заразным.

В Аргентине темпы распространения вируса начали снижаться. Ученые института вирусологии Национального университета Кордовы подтвердили эффективность российской вакцины "Спутник V" против бразильского штамма коронавируса. Аргентина первой из стран Латинской Америки стала применять наш препарат для вакцинации населения. Но жители все равно винят правительство за медлительность.

Французы, уставшие от ковидных ограничений, готовы часами стоять в очередях, чтобы сделать прививку. Записаться на прием онлайн почти нереально, говорят пациенты.

В Европе вакцинация буксует из-за бюрократии. Правительства стран спорят с Европейским агентством лекарственных средств о том, какими вакцинами можно прививаться, а какими нет. Возникает неразбериха, нарушаются графики поставок, что, в свою очередь, ведет к судебным разбирательствам. Сегодня должно состоятся заседание по иску Еврокомиссии к компании AstraZeneca, которая недопоставила в ЕС 60 миллионов доз препарата.

Виктор Прокушев, "ТВ центр".

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