Кадони заступился за бывшего парня Бузовой

Дава стал ведущим проекта "Дом-2"

Влад Кадони заступился за Давида Манукяна, которого недавно назначили ведущим "ДОМа-2". Блогер на проекте занял место бывшей возлюбленной Ольги Бузовой.

После того, как стало известно о новой работе Давы, мнение поклонников реалити-шоу разделилось: одни считают его хорошим кандидатом на место ведущего, а другие сомневаются в талантах Манукяна. Ведущий проекта Влад Кадони призвал зрителей не делать поспешных выводов и дать блогеру шанс, передает "СтарХит".

"Предлагаю для начала посмотреть, как он ведет программу, а потом делать выводы. У нас появился ведущий, и оценивать его надо как ведущего, а не интернет-персонажа", - заявил Кадони.

Выпуски телешоу с участием Манукяна выйдут в эфир уже в июне. Молодой человек признался, что ему всегда хотелось попробовать свои силы в качестве ведущего масштабного шоу. "Реалити "ДОМ-2" идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария!" - считает Дава.

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