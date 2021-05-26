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Лукашенко назвал источник сообщения о минировании самолета Ryanair

11:10
  • среда
  • 26 мая 2021

Президент Белоруссии уверен, что действовал законно, отдавая приказ о посадке рейса

Белорусские власти действовали законно в ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Решение было обусловлено необходимостью защитить находящихся на борту лайнера людей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Как мы должны были поступить на фоне каскада "минирования" с IP-адресов Польши? Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам", — заявил Лукашенко во время встречи с парламентариями и представителями госорганов.

Президент Белоруссии также сообщил, что сообщение о минировании рейса поступило из Швейцарии. Что же касается высылки сотрудников посольства Латвии, то в этом случае республика действовала, как суверенное государство, приводит комментарий белорусского лидера агентство БелТА.

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