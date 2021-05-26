"Летайте там, где угробили 300 человек": Лукашенко о запрете полетов над Белоруссией

Лукашенко заявил, что в ситуации с самолетом Ryanair действовал законно

Александр Лукашенко отреагировал на международную реакцию вокруг самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича. По словам президента Белоруссии, он действовал законно, защищая людей по всем международным правилам.

"Самолёт развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?" - заявил Лукашенко на встрече в парламенте. Его заявление приводит издание "БелТА".

Основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Лукашенко назвал террористом. О том, что он находится на борту, знали "далеко за пределами Белоруссии", убежден глава государства.

Комментируя запреты на полеты над территорией Белоруссии, Александр Лукашенко предложил иностранным авиакомпаниям летать "там, где угробили 300 человек" (по всей видимости, имеется ввиду Украина, где в 2014 году разбился Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, тогда погибли 298 человек, - прим. редакции).

23 мая в Минске экстренно посадили следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Это произошло из-за сигнала о минировании. Были задержаны создатель телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич и россиянка София Сапега.

На Западе посадка лайнера вызвала скандал, в Минске настаивают, что действовали по международным стандартам безопасности.

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