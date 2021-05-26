Депутат Мосгордумы Артемьев: Для обновления автопарка Мосгортранса в 2021 году закупят 350 электробусов

Общественный транспорт столицы постоянно развивается

В Москве в этом году будет закуплено 350 электробуса. Кроме того, в столице протестируют новую модель электробуса с "гармошкой", которая разработана специально по заказу Мосгортранса, рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"Создание и укрепление транспортного каркаса Москвы, инвестиции в развитие экологически чистого общественного транспорта являются одними из приоритетных в бюджетной политике города. Москва закупит еще 350 электробусов для городских маршрутов в 2021 году. Кроме того, контракт с "КамАЗом" включает 15-летнее обслуживание транспортных средств", - сообщил парламентарий.

Также он рассказал и о новой модели электробуса с "гармошкой". По словам Артемьева, общая пассажировместимость такого транспорта составит 135 человек при 48 сидячих местах, 4 из них – для пассажиров с особыми нуждами. Как и в обычном электробусе, в новой модели будет климат-контроль, видеонаблюдение и usb-разъемы для зарядки мобильных устройств.

"На маршруты Москвы выйдут не просто электробусы отечественного производства, но техника, собранная в Москве. На базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода развернуто сборочное производство. Площадка начала работу в конце апреля, ожидается, что электробусы, собранные в Москве, выйдут на маршруты в ближайшее время", - отметил депутат.

Полная замена автобусов с двигателями внутреннего сгорания на электробусы в Москве намечена к 2030 году.

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