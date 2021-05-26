В Сирии стартовали выборы президента

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В Сирии в среду выбирают президента страны. В списке кандидатов три человека: действующий глава государства Башар Асад, бывший министр по связям с парламентом Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.
В случае победы Башара Асада, который является фаворитом гонки, новый президентский срок по конституции станет для него последним. От участия в выборах отказались лидеры радикальной оппозиции, поддержанные Соединёнными Штатами, сообщает "ТВ Центр".
В Вашингтоне и Брюсселе заранее заявили, что не признают итоги голосования. А в Дамаске сообщили: не исключено, что террористы попытаются осуществить диверсии на некоторых участках. По всей стране усилены меры безопасности. Учитывая большое количество внутренних беженцев, гражданам позволено голосовать в любом городе, где они сейчас находятся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram