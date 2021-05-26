На выходных в Москву придет похолодание

Конец мая будет дождливым

В Москву в выходные вернутся дожди и сильный ветер, а температура воздуха опустится до +16 градусов, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

"К сожалению, в выходные такой хорошей погоды, как сегодня, не будет. В ближайшую ночь мы будем находиться в зоне атмосферного фронта, с ним ожидаются дожди. В субботу ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха, в ночные часы уже будет порядка плюс 10-12 градусов, дневная температура еще плюс 20-22 градуса, правда, ветер будет северо-восточный", - рассказала Позднякова.

Она отметила, что в воскресенье в городе ожидается облачная погода, временами дожди. Ночью температура воздуха составит +10 градусов, а днем – от +16 до +18 градусов. В понедельник, 31 мая, похолодание продолжится, передает РИА Новости.

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