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Лукашенко заявил о риске перехода "гибридной" войны в "горячую"

11:43
  • среда
  • 26 мая 2021

Президент Белоруссии прокомментировал ситуацию с бортом Ryanair

Против Белоруссии идет гибридная современная война, и нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Это заявление Александр Лукашенко сделал в среду. Президент республики провел встречу с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления, передает "ТВ Центр".
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Лукашенко подчеркнул - в ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске он действовал законно, но так называемые партнеры отказались от участия в расследовании. Зато, как под копирку, на Белоруссию посыпались обвинения и запреты на полеты. Глава государства уверен - на этом запад не остановится.

"Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток, апробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов", - заявил Лукашенко.

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