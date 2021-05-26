Лукашенко посоветовал Западу "не шатать" Белоруссию

Итогом может быть мировая война

Белоруссия – центр Европы, если в республике вспыхнет, это превратится в мировую войну, предупредил мировое сообщество белорусский президент. Александр Лукашенко посоветовал Западу "не шатать" страну.

"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению. Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!", - заявил Лукашенко, выступая в парламенте.

По словам Лукашенко, против Белоруссии развязана многоуровневая гибридная война. Но на Западе, прежде чем делать резкие необдуманные движения, должны вспомнить, что это центр Европы, и любой конфликт может превратиться в мировую войну. В любом случае, республика ответит адекватно – так что тем, кто стоит за провокациями, лучше вовремя остановиться, приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

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