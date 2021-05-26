Киев запретил поставки электроэнергии из Белоруссии и России

Запрет действует до 1 октября

Поставки электроэнергии из России и Белоруссии на Украину запрещены. Решение приняла Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По данным нардепа, запрет действует до 1 октября.

В планах Киева полностью разорвать связи с энергосистемами Беларуси и России и перейти в 2022 году на изолированный режим работы. А в 2023 году Украина рассчитывает стать частью европейской энергосистемы.

Эти заявления звучат на фоне острого кризиса в энергетической сфере страны. В начале февраля 2021 года страна оказалась на грани веерных отключений. Кризис спровоцирован острой нехваткой угля на ТЭС, приостановкой работы ряда энергоблоков тепловых электростанций. В итоге в начале февраля импорт электроэнергии из России вырос в три раза, также Киев стал закупать энергию в Белоруссии, передает ТВЦ.

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