Правительство повысило оклады российским военнослужащим

Постановление начнет действовать с 1 октября

Оклады российских военных повысятся с 1 октября. Это коснется военнослужащих, проходящих службу как по призыву, так и по контракту, отмечается в постановлении правительства.

"Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Расходы, связанные с выплатой повышенного денежного довольствия военнослужащим, несет федеральный бюджет. Отмечается, что повышение коснется также проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы, пожарных и таможенников.

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